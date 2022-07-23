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في صنعاء.. مصرع طفلتين جراء سيول جارفة اجتاحت المدينة

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2022 3:04 صباحًا
السيول تجتاح العاصمة اليمنية صنعاء

السيول تجتاح العاصمة اليمنية صنعاء

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قالت مصادر محلية وسكان إن طفلتين على الأقل لقيتا حتفهما مساء السبت في العاصمة اليمنية صنعاء جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة نتجت عن منخفض جوي تتعرض له مناطق كثيرة من اليمن حاليا.

وأكد مسؤول في مديرية معين بصنعاء لرويترز أن السيول الجارفة تسببت في انهيار أحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء مما أدى إلى وفاة طفلتين.

وقالت السلطات التابعة لحركة الحوثي اليمنية وسكان إن سيولا جارفة وأمطارا غزيرة مستمرة منذ ساعات تسببت مساء السبت، بتوقف شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وأكد سكان في صنعاء لرويترز أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو “مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول” ساهمت الولايات المتحدة بإنشائه قبل سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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