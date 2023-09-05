في ظلّ وضع معقّد.. من هو جاك لو الذي رشّحه بايدن سفيرًا لدى إسرائيل؟

كشف البيت الأبيض في بيان أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن اليوم الثلاثاء، ترشيح وزير الخزانة السابق جاك لو، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وسيواجه لو، إذا أقرّ مجلس الشيوخ تعيينه، وضعًا سياسيًا معقدًا إذ يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تعديلات قضائية يعارضها الكثيرون في إسرائيل وكذلك إدارة بايدن.

وسيخلف لو السفير توم نايدس في المنصب.

تولى لو وزارة الخزانة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كما شغل منصبي رئيس موظفي البيت الأبيض ونائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد.

وفي حكومة الرئيس السابق بيل كلينتون، كان لو مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية من عام 1998 إلى عام 2001. كما عمل في مجلس الأمن القومي في عهد إدارتي كلينتون وأوباما.

وقبل هذا بينما كان مساعدًا خاصًا لكلينتون، كان لو من مصممي برنامج أميريكوربس للخدمة الوطنية.