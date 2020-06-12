في ظل إجراءات العزل.. انكماش الاقتصاد البريطاني 20% في شهر واحد

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم (الجمعة) أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بمارس (آذار) في ظل إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا. وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعافٍ طويل وبطيء.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكان استطلاع للرأي قد أجرته وكالة «رويترز» أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 في المائة وانكماش بنسبة 10 في المائة للفترة بين فبراير (شباط) وأبريل.

وقال وزير المالية في حكومة حزب المحافظين ريشي سوناك: «تماشياً مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار حادة على اقتصادنا». وأضاف أن التدابير الحكومية التي تتضمن خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل موقت ومنحاً وقروضاً وتخفيضات ضريبية للشركات، تعني أن بريطانيا لديها «أفضل فرصة للتعافي سريعاً مع إعادة فتح الاقتصاد».

ومن المقرر أن يُعاد فتح معظم قطاع البيع بالتجزئة البريطاني الأسبوع المقبل مع احترام المتاجر قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان بنك إنجلترا المركزي ومكتب الميزانية في البلاد حذّرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش منذ ثلاثة قرون.