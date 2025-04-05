في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية،رافائيل غروسي ، أن إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا، رغم امتلاكها العديد من العناصر التي تُستخدم في تصنيعه، محذرًا من خطورة التصعيد في المنطقة لا سيما في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.

وأوضح غروسي، في تصريحات صحفية، أن “إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا حاليًا، وهذا أمر يجب توضيحه لتجنب التضليل”، مضيفًا أن طهران “حصلت على العديد من مكونات ما يمكن اعتباره أجزاء من أحجية صناعة السلاح النووي”.

وأشار المدير العام للوكالة إلى أن ايران تمتلك مخزونًا من اليورانيوم المخصب يكفي لصناعة ما بين 6 إلى 7 رؤوس نووية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوقت الحالي يتطلب الحكمة والدبلوماسية، قائلاً: “نحن في لحظة حساسة، وأي مواجهة ستكون مدمرة”.

وتطرق غروسي، في تصريحاته، إلى الأوضاع الدولية، وقال إن الصين تلعب دورًا محوريًا كونها “قوة عالمية كبرى”، مشيرًا إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران “لا تزال قائمة وتشكل عامل توتر حقيقي”.

وتؤكد إيران أنها لا تزال تتمسك بسياسة عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بموجب فتوى المرشد علي خامنئي، التي تحظر تصنيع الأسلحة النووية، والتي تعتبر السلاح النووي محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية.

تصعيد مدمر

من جهة أخرى، لا تزال التهديدات الأمريكية قائمة ضد برنامج ايران النووي، حيث حذر العديد من المسؤولين الأمريكيين من أن واشنطن قد تتخذ إجراءات عسكرية في حال استمرت طهران في تطوير قدراتها النووية.

كما سبق أن حذر ترامب من أن “أي تصعيد مع إيران سيكون مدمّرا”، في إشارة إلى التوترات المستمرة في المنطقة.

يأتي هذا التوتر في وقت يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول دبلوماسية تجنب المنطقة تداعيات أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة.