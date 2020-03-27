في ظل النقص الشديد.. اقتسام أجهزة التنفس في نيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الخميس، أن اقتسام أجهزة التنفس بين مرضى فيروس كورونا المستجد بات ممكنا.

ونقل موقع “أي بي سي” الأميركي عن كومو قوله إن مستشفيات نيويورك بات بإمكانها اقتسام أجهزة التنفس الاصطناعي بين مريضين مصابين بـ”كوفيد-19″، وهي خطوة يمكن أن تساعد الولاية على الاستفادة بشكل أفضل من معداتها التي تشهد نقصا في أجهزة التنفس.

ويأتي الإعلان بعد قيام إحدى مستشفيات الولاية بتطوير آلية تمكن من اقتسام جهاز التنفس الاصططناعي بين مريضين. وفي أعقاب ذلك، وافقت السلطات الصحية بولاية نيويورك على هذه الآلية.

ووصف كومو هذه التقنية بأنها “ليست مثالية، ولكنها عملية وقابلة للتطبيق”.

وقال إن اقتسام جهاز التنفس الاصطناعي قد يكون ضروريا بالنظر إلى بعض التوقعات التي تشير إلى أن الدولة قد تحتاج إلى ما يصل إلى 30 ألف جهاز في الأسابيع المقبلة.

وتشهد نيويورك أكبر عدد من الوفيات والمصابين بالمرض على مستوى البلاد. وسبق لكومو أن حذر من نقص متوقع في أسرة المستشفيات وأجهزة التنفس.

وسجلت نيويورك أكثر من 430 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى نحو 39 ألف مصاب.