في ظل تصاعد التوتر.. اليابان والصين تجريان محادثات بحرية

التقى مسؤولون يابانيون وصينيون كبار، الاثنين، لمناقشة المخاوف البحرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، بينما أجرت بكين مناورات حربية حول تايوان.

يأتي الاجتماع، وهو جزء من سلسة محادثات دورية بدأت في 2012، في الوقت الذي قامت فيه طائرات حربية وسفن حربية الصينية بمحاكاة ضربات ضد تايوان بعد زيارة الرئيسة تساي إينج وين للولايات المتحدة واجتماعها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وقبل المحادثات، قال هونغ لي آنغ، رئيس الوفد الصيني، إنه يسعى للتعاون مع اليابان في المنطقة البحرية، ويتوقع إجراء “حوار تفصيلي” مع نظرائه.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن طوكيو تتابع التدريبات الصينية حول تايوان باستمرار و”باهتمام كبير”.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء للصحفيين إن “أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان ليست مهمة فقط لأمن اليابان ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي ككل”.

وترى الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، أن الاجتماعات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين تدخلا في شؤونها الداخلية.

ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع ما تعتبره إقليما مارقا لسيطرتها.

وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في نوفمبر تشرين الثاني، انتقد هونغ طوكيو لتعليقها على نشاط الصين في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي.

وطلب من اليابان سحب سفنها من المياه المحيطة بجزر في بحر الصين الشرقي والتي يطالب البلدان بالسيادة عليها.