في عملية استثنائية.. القسام تهاجم موقعاً إسرائيلياً في خان يونس وتحاول أسر جنود

أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت “صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة”، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية وصفتها بالاستثنائية وتحدثت عن إجلاء مصابين.

وقالت إن مجاهديها اقتحموا الموقع واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع “ميركفا 4” بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105، كما استهدفوا عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.

وأضافت أن عددا من المجاهدين اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدية، وتمكنوا أيضاً من قنص قائد دبابة “ميركفاه 4” وإصابته إصابة قاتلة.

وذكرت في بيانها أن عناصرها قاموا بدك المواقع المحيطة بمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، ودك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحابهم من المكان.

وأكدت أنه وفور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الهجوم استمر لعدة ساعات، وأن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

في الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي من الكتيبة 90 التابعة للواء كفير بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجموعة مسلحة كبيرة حاولت اقتحام موقع عسكري متقدم للجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فقد تقدم مسلحون بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآ ربي جي نحو موقع للواء كفير وحاولوا اقتحامه.

وقالت إذاعة الجيش إن طائرات حربية شاركت في صد الهجوم وقتل الجيش 8 مسلحين بينما انسحب عدد آخر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 3 جنود أصيبوا في الهجوم حالة أحدهم خطيرة.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن الخلية المسلحة كانت تخطط لاختراق الموقع العسكري واختطاف جنود.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت أن مسلحين فلسطينيين، يعتقد أنهم من كتائب عز الدين القسام، نفذوا هجوما على نقطة تمركز تابعة للواء كفير في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحاولوا أسر جنود إسرائيليين.

وأكدت أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة خطيرة، بينما تدخلت المروحيات لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية رصدت الخلية الفلسطينية، وإن الطائرات الحربية شاركت في صد المهاجمين وقتلت بعضهم حسب قولها.

ومن جهتها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 14 مسلحا فلسطينيا اخترقوا بشكل مفاجئ الدفاعات الإسرائيلية وهاجموا موقعا للجيش في خان يونس وأصابوا جنديين في اشتباكات.

وبدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه جرى إحباط هجوم لأكثر من 10 مسلحين حاولوا مداهمة موقع إسرائيلي في ما وصفته بحادثة استثنائية بخان يونس.

وذكرت يسرائيل هيوم أن اشتباكات وقعت بعد الهجوم الذي نفذه أكثر من 10 مسلحين على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة.

لواء كفير

يذكر أن لواء كفير، أو اللواء رقم 900، تأسس عام 2005، وهو أحد أكبر ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

وفي قطاع غزة شارك اللواء في الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، وكان من بين الانتهاكات التي ارتكبتها وحداته اقتحام مدرسة مهدية الشوا شمال القطاع في 16 أبريل/نيسان 2024 وإجبار الرجال المعتقلين على خلع ملابسهم.

وفي 28 أغسطس/آب 2024 قاد لواء كفير عملية “مخيمات صيفية” التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بمشاركة كتائب من حرس الحدود ووحدات من المستعربين والهندسة العسكرية.