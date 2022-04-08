في غضون أيام.. البنتاغون يأمر بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا

أمر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، بنشر منظومة صواريخ باترويت في سلوفاكيا، في “خطوة تتوافق مع جهود واشنطن لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو” وفق البنتاغون.

وأشار بيان للبنتاغون، إلى أن القيادة الأوروبية في القوات الأميركية ستتولى عملية نصب وتشغيل هذه المنظومة في غضون أيام قليلة، لكنه لم يحدد مدة بقائها في سلوفاكيا.

وهذه المنظومة، تكمل المجموعة القتالية متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق سلوفاكيا، وفق ما نقله بيان وزارة الدفاع الأميركية.

قرار سلوفاكيا

في ذات السياق، أشاد البنتاغون بقرار الحكومة السلوفاكية إرسال منظومة دفاع جوي من طراز “إس 300” لأوكرانيا، و اعتبر ذلك “دليلا آخر على تصميم دول الجوار على مساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي غير المبرر”.

كما أثنى البنتاغون على جهود سلوفاكيا في تقديم المساعدات الإنسانية واستضافتها لآلاف اللاجئين الأوكرانيين.

زيلنسكي: لا يمكننا الإنتظار

والجمعة، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الفنلندي حاجة بلاده لمساعدة جيرانها الأوروبيين.

وقال إن أوكرانيا لا يمكنها لانتظار لمزيد من الأسلحة الغربية الجديدة.

وانتقد الرئيس الأوكراني “أولئك الذين يجعلوننا ننتظر، ننتظر الأشياء التي نحتاج إليها بشدة، ننتظر الوسائل للدفاع عن أرواحنا” فيما تطالب كييف بمزيد من الأسلحة القوية وبفرض عقوبات اقتصادية أشد من الغرب.

وأكد: “نحن بحاجة إلى أسلحة يمتلكها بعض شركائنا في الاتحاد الأوروبي”، داعيا أوروبا الى توجيه “زجاجات مولوتوف” من العقوبات ضد روسيا، في إشارة الى اسم القنابل الحارقة التي استخدمها الفنلنديون خلال حربهم ضد الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.

وقال: “إلى متى يمكن لأوروبا أن تتجاهل الحظر المفروض على النفط الروسي؟”