“في غمضة عين”.. الثلوج تخمد حرائق ولاية كولورادو الأمريكية

ساعد تساقط الثلوج الكثيف في إخماد الجزء الأكبر من الحرائق التي أتت “في غمضة عين” على أحياء كاملة في ولاية كولورادو الأمريكية ليل الجمعة السبت.

ودمر 500 منزل على الأقل في الحرائق واضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار، لكن لم تسجل للساعة أي وفاة، والأمر أشبه بـ “المعجزة”، حسب حاكم الولاية جاريد بوليس.

غير أن الأضرار جسيمة، فقد أظهرت لقطات جوية شوارع كاملة استحالت أكواما من الرماد الملتهب. وقد طال الحريق الضواحي ولم يقتصر على المناطق الريفية، كما كان الحال سابقا.

🇺🇸 – The #fires that destroyed entire neighborhoods in the U.S. state of #Colorado were mostly extinguished by Friday night, with heavy snowfall smothering the last embers. At least 500 houses were destroyed and tens of thousands of people had to flee, but no deaths. (CNN) pic.twitter.com/FDODrsXpBm

