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في فيلاديلفيا.. 6 أشخاص من عائلة واحدة طُعنوا أثناء نومهم

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 6:53 مساءً
المشتبه به

المشتبه به

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أفادت الشرطة الاميركية بأن ستة اشخاص من عائلة واحدة قد طُعنوا اثناء نومهم في مدينة فيلاديلفيا.

وعلى الاثر اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 29 سنة حوالي الساعة الرابعة صباحا وقد اشتبهت بأنه تسلل الى غرف النوم وطعن 6 من افراد عائلته مستخدما سكاكين من المطبخ حسبما افادت به fox 29.

والضحايا الست الذين لم يتم تسميتهم هم بين الـ 26 والـ 46 سنة. واشارت الشرطة الى ان الام البالغة من العمر 46 سنة حالتها حرجة بعدما طُعنت في رأسها وعنقها. اما باقي افراد العائلة فحالاتهم مستقرة.

وقد عثرت الشرطة على المشتبه به على بعد 3 شوارع من منزل العائلة وذلك بعدما قام افراد العائلة بوصف ملامحه. وقد شوهد الرجل مكبّل اليدين ويمسك به عنصران من الشرطة ويضعانه في السيارة. وكان هناك عدد من الاطفال داخل المنزل في اثناء الحادثة لكنّ احدا منهم لم يصب بأذى.

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