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في كابول.. مقتل شخصين على الأقل جراء انفجار سيارة

منذ 33 دقيقة
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قُتل شخصان على الأقل جراء انفجار سيارة في العاصمة الأفغانية الأحد الواقع في 19 حزيران، في ثالث هجوم دام في البلاد خلال يومين، بحسب ما أفاد مسؤولون لـ “رويترز”.

وأفاد خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول بأن الانفجار استهدف سيارة مدنية في أحد الأحياء بشمال المدينة.

ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار ومن المستهدف.

ويأتي الحادث بعد يوم من هجوم آخر استهدف معبدا للسيخ بكابول فأودى بحياة شخصين على الأقل.

وأثار هذا الحادث، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، مخاوف دولية بشأن موجة العنف الأخيرة في أفغانستان.

يذكر أن طالبان أعلنت أنها قامت بتأمين البلاد منذ توليها السلطة في آب، لكن العديد من المحللين يقولون إن خطر اندلاع أعمال عنف من جانب متشددين لا يزال قائما. ووقعت عدة هجمات دامية في الأشهر القليلة الماضية.

وأدى انفجار الجمعة في مدينة قندوز الشمالية إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

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