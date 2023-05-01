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في كندا.. انتهاء إضراب بعض العاملين بالقطاع العام بعد اتفاق مع الحكومة

منذ 14 دقيقة
علم كندا

علم كندا

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قال تحالف الخدمة العامة الكندي الذي يمثل 120 ألف عامل اتحادي إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الكندية بشأن قواعد جديدة للأجور (الاثنين 1-5-2023)، مما ينهي أكبر إضراب في القطاع العام بالبلاد.

وتسبب الإضراب في شل عدة هيئات مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة.

وقال التحالف في بيان إن موظفي مجلس الخزانة البالغ عددهم 120 ألفا بصدد العودة إلى العمل، لكنه توقع أن يواصل العاملون في وكالة الإيرادات الكندية الذين يتجاوز عددهم 35 ألفا إضرابهم المستمر منذ 19 أبريل نيسان اليوم الاثنين.

وتابع التحالف قائلا “الإضراب مستمر في أنحاء البلاد بالنسبة إلى 35 ألف عامل في وكالة الإيرادات الكندية”، مضيفا أن المحادثات ستستأنف بتفويض جديد للتوصل لاتفاق عادل.

ومن مطالبهم الرئيسية الأجور العادلة والحق في العمل عن بعد.

وكان التحالف قد زاد من ضغطه على الحكومة الشهر الماضي من خلال الدعوة إلى الإضراب النادر واسع النطاق.

وتسبب نقص الموظفين الناتج عن الإضراب في تأخر أو تعطل الخدمات في نحو عشرين هيئة حكومية.

    المصدر :
  • رويترز

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