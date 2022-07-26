الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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في كندا.. مصرع ثلاثة أشخاص بينهم مسلح مشتبه به في إطلاق نار

منذ 5 دقائق
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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ذكرت الشرطة الكندية أن ثلاثة أشخاص، من بينهم مسلح مشتبه به، قُتلوا في سلسلة من عمليات إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي طالت مشردين، وطالبت السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث.

وقال غالب بهاياني كبير مفتشي شرطة الخيالة الملكية الكندية “نحقق في سلسلة من عمليات إطلاق النار أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين أحدهما في حالة حرجة والثاني مصاب بجروح خطيرة”.

وأضاف “حتى الآن لا نعرف الدافع وراء هذا الحادث الذي أدى لوقوع قتلى وما إذا كانت توجد علاقة بين المشتبه به المتوفى والضحايا”.

وقالت شرطة لانجلي في بيان إنها تحركت بعد تلقي “عدة بلاغات عن إطلاق النار على عدد من الضحايا في مواقع مختلفة بأنحاء مدينة لانجلي، فضلا عن حادث ببلدة لانجلي‭‭‭‭‭‭”‬‬‬‬‬‬، وطالبت الناس بالابتعاد عن عدد من المناطق، منها موقف للسيارات عند أحد نوادي القمار ومحطة للحافلات.

وذكرت الشرطة في تنبيه أرسلته على هواتف السكان في كولومبيا البريطانية أن إطلاق النار طال “ضحايا عابرين”. وأضاف التحذير أن المشتبه به رجل أبيض يرتدي زيا رسميا وقميصا مموها.

وقالت الشرطة في بيان “خلال التعامل مع المشتبه به، أطلق أفراد الشرطة النار وأصابوا الرجل. وتم إعلان وفاته في مكان الحادث”.

    المصدر :
  • رويترز

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