في كنيسة سيستين.. استئناف التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان

تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى المدخنة المقامة فوق كنيسة سيستين في الفاتيكان حيث يجتمع الكرادلة المكلفين بانتخاب البابا الجديد لليوم الثاني على التوالي في إطار مجمع مغلق منفتح على كل الاحتمالات.

ويعود الكرادلة إلى كنيسة سيستين لاستئناف التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان، عقب أن أخفق أول تصويت بالمجمع المغلق في التوصل لفائز، ما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة.

وأُغلقت الأبواب العتيقة لكنيسة سيستين، أمس الأربعاء بعد أن دوى النداء باللاتينية إكسترا أومنيس أي “ليخرج الجميع” إيذانا ببدء 133 كاردينالا الطقس السري المتوارث منذ قرون لانتخاب بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، معلنين افتتاح أكثر اجتماع مغلق تنوعا من حيث التوزيع الجغرافي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الممتد لـ 2000 عام.

وكان بعض الكرادلة من بين 133 كاردينالا قالوا إنهم يتوقعون أن لا تستغرق عملية التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس وقتا طويلا. لكن من المرجح أن يستغرق حصول شخص على أغلبية تقدر بالثلثين أو 89 صوتا لكي يصبح البابا رقم 267 بضع جولات من التصويت.

واليوم سيبدأ الكرادلة، التصويت مجددا مع دورتين خلال جلسة الصباح ودورتين أخريين بعد الظهر. في حال حصل اسم على غالبية الثلثين أي 89 صوتا، سيبلغ العالم فورا بفضل تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة الصغيرة المقامة على سطح الكنيسة.

وفي حال لم يتم التوافق على اسم، سيتصاعد الدخان الأسود عن جولتي الصباحية التصويت قرابة الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (الساعة العاشرة ت غ) والمسائية حوالي الساعة 19,00 (الساعة 17,00 ت غ).

ولا تعرف مدة أعمال المجمع ويصعب توقعها. فعلى سبيل المقارنة استمر المجمع يومين لانتخاب بنديكتوس السادس عشر في 2005 وفرنسيس في 2013.

ومع عدد قياسي من الكرادلة الناخبين من 70 بلدا بينها 15 تتمثل للمرة الأولى مثل هايتي والرأس الأخضر، يبدو المجمع منفتحا على كل الاحتمالات.

يشار إلى أنه خلال معظم القرن الماضي، احتاج المجمع المغلق ما بين ثلاثة و14 جولة تصويت لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.