الجمعة 14 رمضان 1443 ﻫ - 15 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في كوسوفو.. دورية للشرطة تتعرض لهجوم في شمال البلاد

منذ 25 دقيقة
A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة في كوسوفو إن سيارتي دورية تابعتين لها تعرضتا لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في شمال البلاد قرب الحدود مع صربيا، وهي منطقة لا يزال التوتر العرقي يعتمل فيها منذ أكثر من عقدين من انتهاء الحرب بين الألبان والقوات الصربية.

وأضافت الشرطة أن ضباطها تعرضوا لكمين وهجوم بقنبلة يدوية وبندقية من طراز كلاشنيكوف خلال انتقالهم عند أحد المعابر الحدودية لكن لم يصب أي منهم. وأشارت إلى أن الهجوم هو الرابع في الأيام الثلاثة المنصرمة.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الهجوم مرتبطا بأنشطة تهريب في المنطقة أم أنه يتعلق بالتوتر بين صربيا وكوسوفو.

وقال وزير الداخلية شيلال سفيكلا في مؤتمر صحفي وهو يعرض صورا لسيارات شرطة تعرضت لأضرار “هجوم اليوم بقنبلة يدوية وبندقية كلاشنيكوف عمل إرهابي نفذ بهدف تخويف ضباط الشرطة وكل مواطني كوسوفو”.

ويقطن شمال كوسوفو نحو 50 ألف صربي، يرغبون في الانفصال، بدعم من بلجراد، ويريدون الاتحاد مع صربيا. وشهدت المنطقة تصاعدا متكررا في أعمال العنف منذ إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008. كما أن بالمنطقة مهربين ينقلون بضائع بين الدولتين.

وخلال الأسابيع الماضية، أغلقت شرطة كوسوفو الكثير من الطرق غير القانونية التي تستخدم لنقل افراد وبضائع عبر الحدود بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فرنسا وأوكرانيا
باريس تستأنف نشاط سفارتها في كييف
منشأة نفطية في اليابان
اليابان ستفرج عن ستة ملايين برميل نفط من احتياطاتها الخاصة
قارب تابع للحرس الثوري الإيراني
إيران تحتجز ناقلة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بدم بارد.. فتاة تقتل كلبًا وسط الشارع في البقاع (فيديو)
ماهر الأسد
ماهر الاسد جعل من سوريا مقبرة لقادة حزب الله
سفينة "موسكفا"
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ليست سفينة عادية.. حقائق مثيرة عن “موسكفا” الروسية التي استهدفتها صواريخ نبتون