السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في ليلة واحدة.. الأمن التونسي يعترض أكثر من 800 مهاجر خلال إبحارهم لأوروبا

منذ 58 دقيقة
خفر السواحل التونسي

خفر السواحل التونسي

A A A
طباعة المقال

أعلن الحرس الوطني التونسي، (الجمعة 21-10-2022)، اعتراض أكثر من 800 مهاجر، بينهم مئات التونسيين، ليل الأربعاء الخميس أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الحرس في بيان إنه تم “إحباط عدد 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة” من مختلف سواحل البلاد و”نجدة وإنقاذ عدد 813 مجتازا” أكثر من نصفهم يحملون “جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون”.

وأضاف أن السلطات أوقفت 48 شخصا في مناطق مختلفة بينهم ستة مطلوبين “من أجل تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

مع اعتدال الطقس بين الربيع وأوائل الخريف، تتسارع وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية والليبية إلى الساحل الإيطالي، وتنتهي أحيانا بالغرق.

وتم منذ مطلع العام حتى سبتمبر اعتراض أكثر من 23500 مهاجر قبالة الساحل التونسي – من مواطني دول جنوب الصحراء والتونسيين وجنسيات أخرى، وفق “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وأحصى المنتدى مصرع وفقدان 507 مهاجرين في البحر خلال الفترة نفسها.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، نجح 15430 مهاجرا تونسيا هذا العام في الوصول إلى الساحل الإيطالي الذي لا يبعد سوى 150 كيلومترا من الساحل التونسي.

ترجع الهجرة الجماعية لتونسيين إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة والوضع السياسي غير المستقر.

وفي مواجهة ضغوط الهجرة، تواجه السلطات التونسية صعوبات في اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم، وتشتكي من نقص الموارد.

ووفق وكالة حرس الحدود الأوروبي “فرونتكس”، عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أكثر من 42500 مهاجر من مطلع العام إلى يوليو، بزيادة قدرها 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المجلس العسكري في غينيا
المجلس العسكري في غينيا يقترح تقليص الفترة الانتقالية إلى 24 شهرا
جندي في جيش النظام السوري
صواريخ إسرائيلية تستهدف كتيبة للدفاع الجوي ومواقع عسكرية في دمشق
وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن ترحب بمحادثات السلام الإثيوبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!
شيرين عبد الوهاب
مي كساب تدعم شقيق شيرين: "إحنا في ضهرك!"‏