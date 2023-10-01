الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في مالي.. متمردو الطوارق يسيطرون على رابع قاعدة عسكرية في البلاد

منذ 4 دقائق
خريطة مالي

خريطة مالي

A A A
طباعة المقال

قال متمردو الطوارق في شمال مالي (الأحد 1-10-2023) إنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.

والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يتم الاستيلاء عليها في سلسلة هجمات شنها تحالف متمرد معروف باسم (تنسيقية حركات أزواد) منذ أغسطس آب بعد رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.

وقال متحدث باسم تنسيقية حركات أزواد يدعى محمد المولود رمضان لرويترز،الأحد إنهم استولوا على قاعدة بامبا العسكرية في منطقة جاو. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال جيش مالي في تدوينة بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي إن “قتالا ضاريا ضد الإرهابيين يدور في منطقة بامبا”، مضيفا أن المزيد من التفاصيل سترد تباعا.

وجاء هجوم تنسيقية حركات أزواد على قاعدة بامبا في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في ليري وديورا وبوريم خلال الأسابيع الماضية مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات مع سعي الجانبين للسيطرة على أرض في الصحراء بوسط وشمالي البلاد بعد انسحاب قوات حفظ السلام الدولية.

كما تعرض جيش مالي لهجمات من متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

ويشكو الطوارق منذ وقت طويل من إهمال الحكومة ويسعون من أجل الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها أزواد.

واختطفت جماعات إسلامية انتفاضة للطوارق في 2012 لكن تدخلا عسكريا بقيادة فرنسا طرد تلك الجماعات من البلدات الرئيسية في 2013.

ووقعت تنسيقية حركات أزواد اتفاق سلام مع حكومة سابقة وجماعات موالية للحكومة في 2015 لكن التوترات طفت من جديد منذ استئثار الجيش بالسلطة عبر انقلابين عامي 2020 و2021 وتحالفه مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية وطرده القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية
السلطات الإسرائيلية تعثر على قارب يحوي متعلقات مهاجرين فقط!
الخارطة الحدودية لسلوفاكيا
حلفاؤه سقطوا.. تحديات تواجه حزب "سمير-إس دي" الشعبوي رغم فوزه بانتخابات سلوفاكيا
السعودية وتركيا
السعودية تدين الهجوم الإرهابي بتركيا وترفض كل أشكال العنف والإرهاب

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
عروسا الحمدانية
تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"