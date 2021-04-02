في مالي.. مقتل 4 عناصر من قوات حفظ السلام في هجوم شمال البلاد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 عناصر من قوات حفظ السلام، وإصابة عدد آخر في هجوم على قاعدتها في بلدة أجولهوك شمال البلاد.

ولم يتضح على الفور الجهة التي كانت وراء الهجوم، ولكن من المعروف أن هذه المنطقة ينشط فيها مسلحو تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي أكثر من 13 ألف عسكري، وسجلت سقوط نحو 230 قتيلا في صفوفها منذ انتشارها.

وشنت فرنسا عام 2014 عملية مكافحة الإرهاب “برخان” في المنطقة، حيث تم تشكيل بعثة أممية مدعومة من قبل دول الساحل الخمس بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.