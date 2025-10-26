في مستهل جولته الآسيوية.. ترامب يعلن إبرام اتفاق سلام بين تايلند وكمبوديا

مراسم توقيع الاتفاق بين تايلاند وكمبوديا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، ماليزيا، 26 أكتوبر 2025. رويترز

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الآسيوية من ماليزيا، اليوم الأحد، بحضور مراسم توقيع اتفاق موسع لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا، اعتبر أنه يمثل “لحظة مهمة لكل شعوب آسيا”، كما وقع اتفاقات تجارية بين واشنطن وكلا البلدين.

وقال ترامب “تطلب الأمر 32 عاما ليتوقف القتال بين تايلند وكمبوديا”، وأضاف أن “اتفاق السلام بين البلدين سينقذ أرواح الملايين”.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى دوره في اتفاق غزة، قائلا “نفخر بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وكان ترامب قد تدخل في يوليو/تموز الماضي لوضع حد لاشتباكات حدودية بين تايلند وكمبوديا استمرت 5 أيام.

وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول والكمبودي هون مانيت (مانيه).

اتفاقات تجارية

وفي المناسبة نفسها، وقع ترامب اتفاقا مع كمبوديا بشأن التبادل التجاري، كما وقع اتفاقا مع تايلند بشأن المعادن الحيوية.

وقال الرئيس الأميركي “قبل عام ونصف كنا بلدا ميتا، لكننا الآن البلد الأفضل حالا في العالم”.

وتم توقيع هذه الاتفاقات فور وصول ترامب إلى كوالالمبور حيث يشارك في قمة موسعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ماليزيا اليوم الأحد.