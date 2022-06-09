في مطار الكويت.. عطل في النظام الآلي يعرقل حركة المسافرين

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي، الأمر الذي أدى إلى تكدس المسافرين، للمرة الثانية في أقل من 10 أيام.

وقال المصدر، إن “رجال أمن المطار استنفروا، لمنع أي عملية تسلل من ضعاف النفوس، بعد تعطل النظام الآلي”.

وأضاف: “موظفو قسم جوازات المطار اضطروا إلى استخدام النظام اليدوي لإنجاز إجراءات القادمين، منعا للازدحام وتكدس المسافرين”.

وأشار إلى أن “الإدارة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع أمن المطار بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات، للحيلولة دون تكرار الأعطال الفنية التي تعرقل حركة السير في المنفذ الحيوي”.

مطار الكويت الدولي

يضم المطار عدة مباني هي مبنى الركاب وتضم صالة المسافرين والمرافق اللازمة لإنهاء معاملاتهم ومركز تجاري ومبنى إدارة الطيران المدني وصالات التشريفات الوزارية المخصصة لكبار الشخصيات، كما يتضمن المبنى 10 جسور متحركة لخدمة الطائرات إضافة إلى مبنى البضائع وهو مجهز بمعدات النقل والتخزين والغرف المخصصة لحفظ البضائع الثمينة وأخرى لحفظ المواد الخطرة كالمتفجرات، والمواد المشعة، ومخازن لتبريد اللحوم وغيرها، وكذلك مبنى الشيخ سعد العبد الله للطيران العام الذي يخدم أيضاً حركة رحلات طيران فلاي دبي، ويضم المطار أيضاً مبنى لكبار الشخصيات تحت اسم المطار الأميري وكذلك قاعدة عسكرية تسمى قاعدة عبدالله المبارك الجوية ملحقة بقيادة القوات الجوية الكويتية.

تبلغ الطاقة السنوية لمبنى الركاب الرئيسي نحو 7,000,000 راكب سنوياً، ويتعامل مع المطار نحو 59 شركة طيران عالمية، ويستوعب ما يزيد على 90 طائرة في آن واحد.

ويتضمن المطار مدرجين رئيسيين متوازيين يبلغ طول الأول 3400 متر والثاني 3500 متر وعرض كل منهما 45 متراً.