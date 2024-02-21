في معارك شمال غزة.. مقتل جندي للاحتلال وإصابة 3 بجروح خطرة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل أحد جنوده بنيران المقاومة، في معركة شمال قطاع غزة.

وقال الاحتلال، إن الرقيب أفراهام فوفاجين، المقاتل في لواء الناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء.

وأصيب خلال المعارك جنديان من الكتيبة 932 من لواء الناحال، وآخر من الكتيبة 636، كما أصيب جندي من كتيبة شاكيد بجروح خطيرة في المعارك التي جرت شمال القطاع.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل رسمي بمقتل 576 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 237 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة، حتى اليوم.

وكانت كتائب القسام قالت إنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضحت في بيانات عسكرية، أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا، بقذائف الياسين، في محور التقدم جنوب حي الزيتون.

وفي بيان، قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع مجموعة من جنود الاحتلال، وتمكنوا من الإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون.

ولفتت إلى أنها رصدت هبوط عدد من مروحيات الاحتلال المخصصة للإخلاء، من أجل نقل القتلى والمصابين، جراء الاشتباكات العنيفة التي وقعت اليوم في الحي الواقع جنوب مدينة غزة.

من جانبها، قالت سرايا القدس، إنها استهدفت في عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية حشود الاحتلال والجنود، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.