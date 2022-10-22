في هونغ كونغ.. أحكام بالسجن على أعضاء مجموعة طلابية مؤيدة للديمقراطية!

حُكم على ثلاثة أعضاء في مجموعة طلابية مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (السبت 22-10-2022) بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة التحريض على التخريب، بعد إقامة أكشاك في الشوارع بزعم دعوة الناس إلى معارضة الحكومة.

وأقر الثلاثة، بالإضافة إلى شابة واحدة حكم عليها بقضاء مدة في منشأة إصلاح أقل شدة، بالذنب في ارتكاب أعمال مختلفة بين أكتوبر تشرين الأول 2020 ويونيو حزيران 2021، من بينها إلقاء خطب تدعو أفراد المجتمع إلى النضال ضد من في السلطة. واُعتبرت تلك الأفعال انتهاكا لقانون الأمن القومي الذي تفرضه الصين.

كان الطلاب جميعهم في مجموعة “السياسة الطلابية”. وحُكم على وونغ يات تشين (21 عاما) بالسجن 36 شهرا؛ وتشان تشي سوم (21 عاما) بالسجن 34 شهرا؛ وجيسيكا تشو (19 عاما) بالسجن 30 شهرا. وتم الحكم على أليس وونغ (20 عاما) بقضاء مدة تصل إلى ثلاث سنوات في منشأة يطلق عليها اسم مركز تدريب.

وقال المدعي العام فنسنت لي إن المجموعة حثت الجمهور على تذكر شعار الاحتجاجات الشعبية وهو “حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا”، والذي قد يعني فصل المدينة عن الصين، والتحريض على الانفصال.

واتُهمت المجموعة بدعوة الناس إلى دعم 12 شابا اعتقلهم خفر السواحل الصيني لمحاولتهم الفرار إلى تايوان على متن قارب في عام 2020، وعدم تنزيل تطبيق تتبع الاتصال الخاص بكوفيد-19 الذي تلزم به الحكومة المواطنين.