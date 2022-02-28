في يومها الخامس.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة الحرب ضد أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة جديدة للحرب الدائرة في أوكرانيا في اليوم الخامس لها منذ انطلاقها فجر الخميس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها الإثنين، إن القوات الروسية دمرت 31 نقطة مراقبة واتصال و81 منظومة دفاع جوي و75 محطة رادار تابعة للقوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى استهداف 1146 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

وحسب تصريحات للمتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم فإن 110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن “الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

كما لفت إلى تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة، 42 طائرة ومروحية (من بينها ما تم تدميره على الأرض)، 51 راجمة صواريخ، 147 مدفعية ميدان وهاون، 263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة أمريكية خاصة إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية اليوم تظهر أن القوات البرية الروسية واصلت التحرك صوب العاصمة الأوكرانية بقافلة عسكرية تمتد 27 كيلومترا.

وأشارت شركة ماكسار تكنولوجيز إلى أن القافلة على الطرف الشرقي لمطار أنتونوف وتضم مئات العربات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجيستي وأنها تواصل التقدم جنوبا صوب كييف.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس، وسط تصعيد عسكري من موسكو تقابله مقاومة شديدة من كييف في ظل الدعم الغربي بالأسلحة من جانب، وفرض عزلة دولية على روسيا من جانب آخر عبر العقوبات القاسية.

وزادت عزلة روسيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها من المدن للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة، الإثنين، غداة تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد بإرسال أسلحة إلى كييف، في وقت بدأت فيه محادثات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا.