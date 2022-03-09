الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في يومها الـ14.. الأمم المتحدة تعلن حصيلة الحرب في أوكرانيا

9 - مارس - 2022
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 6:05 مساءً
قصف روسي على مدن أوكرانية

قصف روسي على مدن أوكرانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الحرب الروسية الاوكرانية، والتي دخلت يومها الـ14.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه تحقق من بلوغ عدد الضحايا من المدنيين 1424 منذ بدء الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين، وذلك بتسجيل 516 قتيلا و908 مصابين، لكنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية “أعلى بكثير”.

وارتفع عدد الضحايا من المدنيين من 1335 كان قد رصدها حتى أمس الثلاثاء، والذين كان منهم 474 مدنيا قتلوا و861 أصيبوا، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وأوضح المكتب، أن سقوط معظم الضحايا المدنيين نجم عن متفجرات بما شمل القصف والضربات الصاروخية والجوية.

وأضاف أن الأرقام المحدثة للضحايا من مناطق فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم ما زالت قيد التحقق وسط مزاعم بسقوط مئات الضحايا المدنيين.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أطفالا تحت أنقاض مستشفى استهدفته القوات الروسية في مدينة ماريوبول.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء اليوناني: موقف تركيا يشكك في سيادة بلاده في بحر إيجة
    النفط
    انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من زيادة اسعار الفائدة
    محجبة في فرنسا
    جرونوبل الفرنسية تحيل قرار اردتداء "البوركيني" إلى المحكمة العليا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!