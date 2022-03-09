في يومها الـ14.. الأمم المتحدة تعلن حصيلة الحرب في أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الحرب الروسية الاوكرانية، والتي دخلت يومها الـ14.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه تحقق من بلوغ عدد الضحايا من المدنيين 1424 منذ بدء الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين، وذلك بتسجيل 516 قتيلا و908 مصابين، لكنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية “أعلى بكثير”.

وارتفع عدد الضحايا من المدنيين من 1335 كان قد رصدها حتى أمس الثلاثاء، والذين كان منهم 474 مدنيا قتلوا و861 أصيبوا، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وأوضح المكتب، أن سقوط معظم الضحايا المدنيين نجم عن متفجرات بما شمل القصف والضربات الصاروخية والجوية.

وأضاف أن الأرقام المحدثة للضحايا من مناطق فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم ما زالت قيد التحقق وسط مزاعم بسقوط مئات الضحايا المدنيين.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أطفالا تحت أنقاض مستشفى استهدفته القوات الروسية في مدينة ماريوبول.