الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في يومها الـ256.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

منذ 14 ثانية
مشاهد من القصف في غزة

مشاهد من القصف في غزة

A A A
طباعة المقال

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة لليوم الـ256 على التوالي، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح وشرق الزيتون وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.

    المصدر :
  • القدس العربي

المزيد من أخبار العالم

سفن أمريكية في البحر الأحمر
الجيش الأمريكي: دمرنا أربعة رادارات للحوثيين وقارب وطائرة مسيرين
علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: أنظمتها للدفاع الجوي دمرت 10 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا
قصف أوكراني على مستودع نفط في روسيا - أرشيفية
اندلاع نيران في مستودعات نفط بروستوف الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة

الأكثر قراءة

نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط يشعر بـ"الخجل" بسبب صورة!