في يومها الـ256.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

مشاهد من القصف في غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة لليوم الـ256 على التوالي، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح وشرق الزيتون وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.