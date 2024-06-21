في يومها الـ259.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة لليوم الـ259، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى.

واستشهد مواطنين وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات، كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة.

واستشهد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مساء أمس الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، نقلوا إثرها إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من عائلة الراعي، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية بالحي السعودي غربي مدينة رفح، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة لإطلاق دبابات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.