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في يومها الـ262.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة

منذ ساعة واحدة
قصف إسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي على غزة

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واصل طيران الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد 24 حزيران/يونيو 2024، قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، موقعا عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات ١٠١ شهيد و ١٦٩ اصابة لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٧٥٥١ شهيدا و ٨٥٩١١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متتالية غربي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها في منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة غرب مدينة رفح، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت زارة الصحة بغزة استشهاد هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة نتيجة استهداف الاحتلال “الإسرائيلي” لعيادة الدرج بغزة.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيدين بعد الاحتلال عيادة الدرج في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي على جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه في محيط دوار النابلسي والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خانيونس.

    المصدر :
  • وكالات

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