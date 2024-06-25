في يومها الـ263.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة

واصل طيران الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2024، قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، موقعا عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع.

استشهد وأصيب العشرات من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم 263.

وإليكم آخر التطورات: استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

واستشهد 10 مواطنين بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف طال منزلا للعائلة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي لمدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (لأونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت خمسة شهداء بينهم أطفال، بينما تم نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين في مركبات مدنية في إثر القصف الاحتلال مدرسة “أسماء” التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والتي اشتعلت فيها النيران.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 6 شهداء من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.

إلى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، جثماني امرأتين شهيدتين ونقلت عدداً من الإصابات في الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة الزميلي في منطقة الشجاعية شرقي المدينة.

واستهدف الاحتلال غربي رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وقت سابق الليلة، استشهد شاب وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة.