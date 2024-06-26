في يومها الـ264.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة

يواصل طيران الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، موقعا عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع.

كما استهدف جيش الاحتلال متعمدا 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، في حين أكد الهلال والصليب الأحمر الدوليان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة.

وأكدت مصادر طبية أن عدد الشهداء منذ فجر أمس الثلاثاء ارتفع إلى 56 شهيدا، وذلك جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وكان من ضمن الشهداء نساء وأطفال، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الاحتلال الاقتراب من إنهاء الهجوم على رفح.

انتشال جثامين 15 شهيدا شمالي قطاع غزة

وانتشلت طواقم الدفاع المدني فجر اليوم الأربعاء 15 شهيدا وعددا من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عواد في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذكرت دائرة الخدمات الطبية أن نحو 40 شخصا كانوا داخل المنزل وفق إفادة أصحاب المنزل، ومعظم الموجودين في داخله من الأطفال والنساء، بينما أجلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء والأحياء وما زالت العمليات مستمرة للبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

نسف للمباني وقصف مدفعي

وقد نسف جيش الاحتلال عدة مبان سكنية في محيط دوار زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع، كما دمرت قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وجدد جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء القصف المدفعي العنيف الذي يستهدف وسط وغرب مدينة رفح، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين شمالي مدينة رفح. وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 7 شهداء في مدينة رفح من المنطقة المحيطة بمخازن وكالة الأونروا غربي مدينة رفح بالقرب من مستشفى الصليب الأحمر.

الجوع يطبق كليا على قطاع غزة

أفادت تقارير ميدانية وأممية بتضرر سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي بنسبة تقارب 100%، وذلك بفعل الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، ما أدى لتفشي المجاعة بين السكان.

وأشار تقرير دولي إلى معاناة ما يقارب 96% من سكان غزة من مستويات عالية من انعدام حاد للأمن الغذائي، وبحسب مبادرة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، يعاني ما يقارب 500 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي بمستويات كارثية.

وأضاف التقرير أن مساحة عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على تقديم المساعدات بأمان للسكان تضاءلت، كما أنها توصف بعدم الاستقرار إلى حد كبير.

جيش الاحتلال يستخدم كلبا لنهش مسنة فلسطينية في جباليا

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية تظهر لحظة اعتداء كلب بوليسي، يتبع لجيش الاحتلال، على مسنة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأشارت الجزيرة إلى أن تلك المقاطع مسربة من كاميرا تم وضعها الاحتلال على كلب بوليسي، والتي أظهرت اعتداء على المسنة الفلسطينية داخل بيتها، واستمر هذا الاعتداء لوقت طويل.

وقالت الحاجة دولت عبد الله الطناني ذات الـ67 عاما إن قوات الاحتلال أفلتت عليها كلبا عضها في فراشها أثناء نومها، ثم سحبها خارج الغرفة.

احتدام المعارك في رفح

أعلنت كتائب القسام مهاجمتها لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في رفح وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس، وأضافت سرايا القدس أنها قصفت مقر قيادة للعدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وذلك في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم. ونشرت سرايا القدس صورا لقصفها جنود الاحتلال في محيط معبر رفح البري.

وبعد ثمانية أشهر من العدوان على غزة، قال رئيس الوحدة الاستراتيجية بسلاح جو الاحتلال إن الجيش دمر ما بين 35% إلى 40% فقط من قوة حماس، بينما قال تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن القضاء على حركة حماس غير ممكن، ويجب على “إسرائيل” والمجتمع الدولي إيجاد جهة بديلة لحكم غزة.