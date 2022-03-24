في يومها الـ29.. آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

تتواصل المعارك على عدة جبهات في اليوم الـ29 للحرب الروسية على أوكرانيا، في حين تتجه القوى الغربية لتشديد ضغوطها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لا تزال الساحة الميدانية في أوكرانيا تشهد المزيد من التطورات وذلك بعد مضي “29” يوما على انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنها دمرت تسع منظومات دفاع جوي “إس-300” جنوب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

من جانبه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأوكرانية أجبرت القوات الروسية على التراجع خلال الساعات الماضية لمسافة تزيد عن 30 كلم شرقي العاصمة كييف.

وقالت البحرية الأوكرانية إنها دمرت سفينة في البحر الأسود، فيما أعلنت هيئة الطيران الروسية تمديد الحظر المفروض على الطيران مؤقتا من جنوب ووسط روسيا إلى الأول من أبريل.

قادة دول حلف شمال الأطلسي

واتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل “ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء”.

واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في الـ “24” من فبراير الماضي، في محاولة لثنيها عن عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وذلك بعد تجاهل الغرب لضمانات أمنية طالبت بها روسيا.

وطالبت روسيا المجتمع الدولي بعدم تمدد قوات حلف (الناتو) شرقا في أوكرانيا، وطالبت أيضا بعدم انضمام كييف للحلف، لأنها ترى أنه خطر أمني كبير عليها.