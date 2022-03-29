في يومها الـ34.. آخر تطورات الحرب روسيا ضد أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في اليوم 34 من العملية العسكرية الروسية أن وحدات الدفاعات الجوية استهدفت سبعة عشر هدفا جويا روسيا بينهم ثماني مقاتلات وصاروخ كروز.

وعلى الأرض، تقول الوزارة إن القوات صدت 7 هجمات للجيش الروسي في اتجاهات دونيتسك ولوجانسك.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية تم اسقاط مئةٍ وثلاثٍ وعشرين مقاتلة أوكرانية وثلاثمئةٍ وإحدى عشرة مسيرة وتدمير ألفٍ وسبعمئة وثمانٍ وثلاثين دبابة وعربة مصفحة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدف سلاح الجو الروسي ثماني وستين منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وبخلاف المنشآت العسكرية دمر الجيش الروسي خزانات وقود في منطقة ريفني باستخدام صواريخ كروز مبررة ذلك بأنها كانت تزود المعدات العسكرية الأوكرانية العاملة في ضواحي كييف.

من ناحية أخرى انطلقت اليوم في مدينة اسطنبول التركية، محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في أول تفاوض مباشر منذ أكثر من أسبوعين.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد بلغت مرحلة يجب معها الوصول إلى نتائج جيدة.