في يومها الـ261.. إليكم أبرز تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

واصل طيران الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد 23 حزيران/يونيو 2024، قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، موقعا عدد من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات ١٠١ شهيد و ١٦٩ اصابة لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٧٥٥١ شهيدا و ٨٥٩١١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

غزة والشمال

وأغارت طائرات الاحتلال على ثلاثة منازل في مدينة غزة ليلا مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.

واستشهد ثلاثة مواطنين وعدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة جعرور بمحيط مفترق ضبيط وسط مدينة غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدين أطفال في استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة طبازة بمنطقة الشاطئ بالقرب من ميدان الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين هم طفلين وسيدة وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أهل في حي الدرج شرق