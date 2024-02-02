في يوم واحد.. 15 مظاهرة داخل محطات قطارات هولندية دعما لغزة

تظاهرت العديد من المدن الهولندية، يوم أمس الخميس، في مختلف محطات القطارات؛ دعما للقضية الفلسطينية، وللمطالبة فيها بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وكالة الأناضول؛ إن متظاهرين نظموا احتجاجات في 15 محطة قطار في 14 مدينة هولندية، وفي مقدمتها أمستردام وروتردام ولاهاي وأوتريخت.

وتظاهرت مجموعة في أمستردام أمام محطة القطارات المركزية، مرددين هتافات: “من النهر إلى البحر”، و”فلسطين ستتحرر”، و”غزة لا تبكي.. فلسطين لن تموت أبدا”.

كما ندد المتظاهرون بدعم الحكومة الهولندية للاحتلال.

ونقلت الأناضول عن ماكس فان دن برغ، وهو أحد المتظاهرين قوله؛ إن قرابة مليوني شخص من سكان غزة يتضورون جوعا، واصفا ذلك بـ”الوضع المأساوي”.

وأضاف فان دن برغ، أن ما يفكر فيه هو إلقاء الغذاء من الطائرات فوق سماء غزة لإنقاذ سكانها من الجوع.

وتابع: “لا يوجد لديهم أي شيء، لا غذاء ولا ماء ولا طاقة ولا خيم ولا دواء.. لا شيء، إن ما تشهده غزة سيئ للغاية”.

ولفت المتظاهر الهولندي إلى أن إسرائيل تعمل على السيطرة على غزة بشكل كامل، مبينا “يريد الإسرائيليون قتلهم؛ لأنهم لا يريدون مغادرة غزة، وبالنسبة إليهم أسهل طريقة قتل الغزيين جوعا”.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتحجج بحركة حماس من أجل منع المساعدات الإنسانية عن سكان غزة.

ومنتصف الشهر الجاري تضامن العديد من الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام، بوضع 10 آلاف حذاء طفل في ساحة “دام” الشهيرة، كتعبير عن التضامن مع أطفال غزة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي.

وجاءت فعالية هولندا تنديدا بالعدوان على غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار، ضمن تحرك عالمي؛ دعما لفلسطين يشمل أكثر من 45 دولة حول العالم.

وتشهد دول غربية مشاركة حاشدة في المظاهرات التي تأتي بعد يومين من الدعوى التاريخية، التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين العزل في شتى أرجاء قطاع غزة لليوم الـ119 على التوالي، فيما أدلى أسرى أفرج عنهم الاحتلال بشهادات مروعة، تكشف جرائم التعذيب والتنكيل في مراكز الاحتجاز.

وأفادت مصادر محلية أن أربعة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا على رؤوس ساكنيه شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر؛ إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الديري في حي النصر شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد أربعة من سكانه وإصابة الباقين.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل، التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب 13 مواطنا في غارة استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.