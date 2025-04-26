في يونيو.. تركيا تحتضن اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

تحتضن إسطنبول اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 21 و22 يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، السبت، أن مدينة جدة السعودية، تحتضن الثلاثاء المقبل، اجتماعا تحضيريا للاجتماع الذي تستضيفه تركيا في يونيو المقبل.

وأضافت أن نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، سيرأس الوفد التركي في الاجتماع التحضيري بجدة، الذي يترأسه وفد الكاميرون.

ومن المرتقب أن يلقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خطابا في الاجتماع التحضيري، علاوة عن كلمة يلقيها نائب وزير الخارجية التركي في الاجتماع.

ويعقد الاجتماع في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ويناقش فيه كبار المسؤولين من الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، وينظرون في التقارير التي تحدد السياسة العامة ومبادئ المنظمة.

وتعرض مشاريع القرارات المتداولة في الاجتماع التحضيري لموافقة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

ومن المرتقب أن تتولى تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي لمدة عام خلال اجتماع أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول في يونيو المقبل، حسب المصادر نفسها.

واستضافت تركيا اجتماعات مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي أعوام: 1976 و1991 و2004.

ويعتمد مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة، قرارات بشأن قضايا تهم المجتمعات المسلمة، وخاصة الوضع في قبرص، والأقلية التركية في تراقيا الغربية (باليونان)، والمجتمع التركي في الجزر الإثنا عشر (أون إيكي أدالار- ببحر إيجه)، والأقليات المسلمة، والوضع في سوريا.