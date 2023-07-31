الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في 9 أيام.. أوكرانيا تتّهم روسيا بتدمير 180 ألف طن من الحبوب

منذ 34 دقيقة
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الإثنين، أنّ الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل حبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري، في غضون تسعة أيام في هذا الشهر.

وشنت روسيا ضربات جوية على البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية مرات عدة بعد انسحابها من اتفاق حبوب البحر الأسود، الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان.

يأتي ذلك فيما قالت روسيا اليوم الإثنين إن الهجوم المضاد الأوكراني لا يمضي كما كان مخططًا له، وإن أوكرانيا تهدر أسلحة بمليارات الدولارات زودها الغرب بها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عسكري، إنّ أوكرانيا “تدفع باستماتة بقوات جديدة” إلى هجمات على مواقع روسية، لكنها فشلت في تحقيق تقدم.

بدورها، تقول أوكرانيا إنها تحرز تقدمًا تدريجيًا، وإن كان أبطأ مما ترغب فيه، وذلك منذ أن شنت هجومها المضاد الذي طال ترقبه في أوائل يونيو/ حزيران على مواقع روسية جيدة التحصين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحافيين إن “الموارد التي أرسلها حلف شمال الأطلسي بمليارات الدولارات إلى نظام كييف يجري في الواقع استهلاكها دون كفاءة أو جدوى”.

وأضاف أن كييف لهذا السبب تلجأ إلى “تصرفات يائسة” مثل شن هجوم بطائرات مسيرة على حي الأعمال بموسكو أمس.

وقال بيسكوف للصحافيين إن “جميع التدابير الممكنة” يجري اتخاذها في موسكو وغيرها للحيلولة دون مثل هذه الهجمات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السعودية وإيران - تعبيرية
السفير الإيراني لدى السعودية: تطوير العلاقات الثنائيّة له تأثيرات مهمّة على المنطقة
الفمح الروسي - تعبيرية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب.. أسعار القمح الروسي تعود إلى الاستقرار
ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعيّة نحو أوروبا ترتفع 10%.. وأغلب الوافدين عبر البحر المتوسط

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
مخيم عين الحلوة
توتر في عين الحلوة.. الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال