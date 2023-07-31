في 9 أيام.. أوكرانيا تتّهم روسيا بتدمير 180 ألف طن من الحبوب

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الإثنين، أنّ الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل حبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري، في غضون تسعة أيام في هذا الشهر.

وشنت روسيا ضربات جوية على البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية مرات عدة بعد انسحابها من اتفاق حبوب البحر الأسود، الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان.

يأتي ذلك فيما قالت روسيا اليوم الإثنين إن الهجوم المضاد الأوكراني لا يمضي كما كان مخططًا له، وإن أوكرانيا تهدر أسلحة بمليارات الدولارات زودها الغرب بها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مؤتمر عسكري، إنّ أوكرانيا “تدفع باستماتة بقوات جديدة” إلى هجمات على مواقع روسية، لكنها فشلت في تحقيق تقدم.

بدورها، تقول أوكرانيا إنها تحرز تقدمًا تدريجيًا، وإن كان أبطأ مما ترغب فيه، وذلك منذ أن شنت هجومها المضاد الذي طال ترقبه في أوائل يونيو/ حزيران على مواقع روسية جيدة التحصين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحافيين إن “الموارد التي أرسلها حلف شمال الأطلسي بمليارات الدولارات إلى نظام كييف يجري في الواقع استهلاكها دون كفاءة أو جدوى”.

وأضاف أن كييف لهذا السبب تلجأ إلى “تصرفات يائسة” مثل شن هجوم بطائرات مسيرة على حي الأعمال بموسكو أمس.

وقال بيسكوف للصحافيين إن “جميع التدابير الممكنة” يجري اتخاذها في موسكو وغيرها للحيلولة دون مثل هذه الهجمات.