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فُرضت في عهد ترامب.. واشطن تعفي مئات المنتجات الصينية المستوردة من الرسوم الجمركية

24 - مارس - 2022
الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة والصين

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أعفت واشنطن، الأربعاء، مئات المنتجات الصينية المستوردة، من رسوم جمركية عقابية، كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضها سابقاً.

وأعلن مكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة، أنه قرر تمديد الإعفاء من هذه الرسوم الجمركية لـ”352 منتجا من أصل 549 (منتجا) مؤهلا”.

وشدد المكتب على أن الإعفاء سيتم منحه بعد معاينة “كل حالة على حدة” في حال تعذر إيجاد بديل للمنتجات المستوردة من الصين.

وأشار المكتب إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة بالاستفادة من الإعفاء أن تعلل طلبها.

وكانت شركات أميركية صغيرة ومتوسطة نددت بتلك الرسوم الجمركية التي يتعين عليها تسديدها لتعذر استحصالها على إمدادات من مصادر أخرى.

وأوضح المكتب أن “القرار المتخذ اليوم جاء بعد النظر بتمعن” في آراء العامة و بـ”التشاور مع وكالات أميركية أخرى”.

وكانت إدارة ترامب وفي إطار تنديدها بممارسات تجارية “غير منصفة” لبكين أدت إلى عجز تجاري أميركي ضخم، فرضت رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار تستوردها سنويا الولايات المتحدة.

وتم منح أكثر من 2200 إعفاء، وتم تمديد مفاعيل 549 إعفاء. وبحسب مكتب الممثل التجاري فإن “غالبية هذه الإعفاءات انتهت مفاعيلها في 31 ديسمبر 2020″، أي قبل أقل من شهر من انتهاء ولاية ترامب.

    المصدر :
  • الحرة

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