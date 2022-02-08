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قآاني حاول إثناء الصدر عن موقفه.. فكيف رد الأخير؟

منذ 7 ساعات
sadr

sadr

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وسط أزمات سياسية عدة يعيشها العراق، من تعثر اختيار رئيس للبلاد، الى تجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بمقره في مدينة النجف.

وفيما سرت أنباء عن محاولات قآاني للتدخل من أجل إثناء الصدر عن موقفه، خرج الأخير ليؤكد في تغريدة تمسكه بمطلبه الأساس ألا وهو حكومة أغلبية وطنية.

وكان قاآني قد وصل إلى العراق السبت الماضي، في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقا، والتقى قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، كما التقى قيادات الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق.

وهدفت الزيارة حينها، وفق وسائل إعلام عراقية، لتوحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

    المصدر :
  • العربية

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