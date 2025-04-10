قآني: أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن مواجهة قدرات محور المقاومة

قال القائد العام لقوة القدس في الحرس الثوري الايراني ، اللواء إسماعيل قآني، الخميس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل “عاجزتان عن مواجهة قدرات محور المقاومة رغم كل ما تمتلكانه من تكنولوجيا متقدمة”، مشيراً إلى أن “العدو لا يزال عاجزاً عن فهم سبب دقة إصابة الصواريخ الإيرانية لأهدافها”.

وأوضح قاآني في كلمة نقلتها وكالة “إيسنا” الطلابية، أن جبهة المقاومة وبعد عام ونصف العام من الحرب الشاملة، لا تزال صامدة رغم محدودية الإمكانات، مضيفاً أن “قطاع غزة، رغم الحصار المستمر منذ 14 عاماً، لا يزال واقفاً، وهو دليل على عزيمة الشعب المقاوم”.

وأكد أن ما تمتلكه جبهة المقاومة اليوم من قدرات عسكرية هو نتيجة “الجهود والابتكار الداخلي”، مشيراً إلى أن “لبنان واليمن قدّما نماذج حية على قدرة المقاومة على تسديد ضربات مؤثرة رغم قلة الموارد”.

وأضاف: “من خصائص المقاومة أنها تزداد قوة كلما اشتدت المواجهة ضدها، فالشباب اليمنيون، الذين لم تكن صواريخهم تصل إلى الأراضي المحتلة في بداية الحرب، نجحوا خلال عام واحد في زيادة مدى صواريخهم من 600 إلى 700 كيلومتر، وهو تطور غير مسبوق عالمياً”.

وأشار قاآني إلى أن العدو الإسرائيلي والأمريكي رغم كل ادعاءاتهم وفشلهم العملياتي، “لا يزالون عاجزين عن فهم جوهر القوة الإيرانية ودقة صواريخها”.