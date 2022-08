قاآني بات لا يؤثر.. قائد فيلق القدس يفشل في تحقيق أهداف إيران بالعراق

صفعة تلو الأخرى يتلقاها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي يحاول إنقاذ أذرع إيران في العراق بعد خسرت تأثيرها في الساحة العراقية بعد الانتخابات الأخيرة.

زيارة غير معلنة أجراها إسماعيل قاآني للعراق، هذا الأسبوع، في مسعى لرأب الصدع بين القوى السياسية الشيعية، لكن الزيارة “فشلت”، على ما يبدو، في حلحلة موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الساعي لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، وفق مراقبين.

ولم تعلن أي جهة رسمية، عراقية أو إيرانية، نبأ الزيارة، إلا أن صورا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقاآني وهو يزور قبر القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والمرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر في النجف، أكدت وصوله للعراق.

بعد تسريب هذه الصور، نشرت وسائل إعلام إيرانية، ومنها وكالة مهر للأنباء، تفاصيل بشأن زيارة قاآني للعراق، حيث أوردت أنه “اجتمع مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد، بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي”.

وأشارت، أيضا، إلى أنه “بحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة”.

وذكرت وكالة مهر في تقرير، الاثنين الماضي، أن “من المؤمل أن يعقد قاآني اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة”.

زار قاآني النجف الأحد، كما أفادت وسائل إعلام محلية، وظهر في صور نشرتها مواقع تابعة لفصائل موالية لإيران جاثما على ضريح نائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي السابق أبو مهدي المهندس الذي قضى بضربة أميركية في بغداد إلى جانب سلف قاآني، قاسم سليماني، قبل عامين.

لم يحصل اللقاء بين الصدر وقاآني حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وهو ما أكده صحافيون غربيون بينهم، مراسلة شبكة “بي بي سي” في العراق نفيسة كوهنافارد.

قالت كوهنافارد في تغريدة على تويتر إن “قاآني طلب لقاء الصدر مرتين، لكن طلباته قوبلت بالرفض”.

No meetings between Muqtada & Qaani yet.

Yesterday in Najaf Iran’s Qods force commander Qaani has requested twice to meet Muqtada but his requests were declined.

This evening Mr. Qaani has gone back to Najaf to try again but until now no success, Iraqi sources confirmed to me

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 17, 2022