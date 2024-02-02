قائدا حماس والجهاد الإسلامي: أي مفاوضات يجب أن تنهي العدوان على غزة بشكل كامل

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، المبادرات من أجل إنهاء العدوان على غزة.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب هنية فقد تم خلال الاتصال “استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى”.

وأضاف البيان “وقد جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تقضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب الجيش الاسرائيلي إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة”.

وأكد القياديان الفلسطينيان بأن “فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة الشعب وحمايته”.

واعتبر هنية والنخالة أن “صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال”.