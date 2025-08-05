قائد أمن السويداء يتهم الشيخ الهجري بتسييس سلطته الدينية وارتباطات خارجية

حَثّ قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أحمد الدالاتي، شيخَ عقل الدروز حكمت الهجري على وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وذلك عقب الخروقات التي شهدها اتفاق وقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين.

وقال في تصريحات للعربية، “نأمل من الهجري أن يغلب مصلحة سوريا على المصالح الضيقة”. واعتبر أن “سلوكه هو من تسبب بمأساة لأهله”، وفق قوله.

كما أضاف أن “الهجري يناقض نفسه حيث يستخدم سلطته الدينية للتحكم بقرارات سياسية، وهو ما يتنافى مع قاعدة الدين لله والوطن للجميع”.

“ارتباطات خارجية”

وأوضح أن “القضية في سوريا ليست مشكلة مع الدروز”، قائلا: “هناك دروز في جرمانا وصحنايا وهم منخرطون في الدولة كما هو حال كل مكونات الشعب عكس ما يجري في السويداء التي تكمن معضلتها في “أجندة شخصية وارتباطات خارجية”.

كذلك أشار إلى أن القوات الأمنية دخلت المحافظة لتأمينها وتوفير المساعدات وليس هناك من حصار على السويداء بل ضبط أمني.

إلى ذلك، أكد الدالاتي أنه “جاهز للمساءلة بشأن أي انتهاكات قد تكون حصلت في السويداء”. وشدد على أن الحكومة السورية تسعى لعلاج هواجس الثقة عبر الحوار.

وكانت وزارة العدل السورية، أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة.

أتى ذلك، بعدما شهدت المحافظة الشهر الماضي قتالا بين الدروز ومجموعات مسلحة من العشائر، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من سكانها.

لتتمكن الحكومة لاحقا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن هذا الاتفاق تعرض لبعض الخروقات مؤخراً، قبل أن تضبط القوى الأمنية الوضع وتعيد فتح ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا جنوب غربي البلاد بعد تأمين المنطقة.