قائد أوكراني: عمليات إجلاء القوات الأوكرانية من ماريوبول مستمرّة

أفاد قائد عسكري أوكراني اليوم الخميس بأنّ إجلاء القوات الأوكرانية من مدينة ماريوبول مستمر لكنه لم يذكر تفاصيل.

وصرح الجنرال “أوليكسي جروموف” نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، في إفادة صحفية عبر الإنترنت: “في ما يتعلق بماريوبول يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء أبطالنا”.

في سياق متصل، ذكرت موسكو أن 1730 مقاتلًا أوكرانيًا استسلموا في ماريوبول على مدى ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنّ 771 مقاتلًا أوكرانيا استسلموا اليوم الخميس من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، .

وذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة أن 80 من هؤلاء مصابون.

الى ذلك، نقلت وكالة “دي.إن.إيه” الإخبارية المحلية عن “دنيس بوشيلين”، زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا، قوله إنّ كبار قادة المقاتلين الأوكرانيين الذين تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب بالمدينة ما زالوا داخل المصنع.

ورفض مسؤولون أوكرانيون التعليق على مصير المقاتلين.

هذا وأكّد المتحدث العسكري “أولكسندر موتوزاينيك” في مؤتمر صحفي أنّ “الدولة تبذل ما في وسعها لإنقاذ جنودنا”.

وماريوبول هي أكبر مدينة تسيطر عليها روسيا حتى الآن، مما يمكن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” من إعلان نصر نادر في الغزو الذي بدأ يوم 24 شباط.

وركّزت روسيا على الجنوب الشرقي في هجماتها الأخيرة، بعد انسحابها من محيط كييف حيث قالت الولايات المتحدة إنها استأنفت العمل بسفارتها أمس الأربعاء، في بادرة جديدة على عودة الحياة إلى طبيعتها. وكانت كندا وبريطانيا ودول أخرى قد استأنفت العمل بسفاراتها هناك.