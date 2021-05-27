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قائد الأسطول الأوروبي في الخليج: أمن التجارة والملاحة في المنطقة جزء من الأمن العالمي

27 - مايو - 2021
سفن في مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز

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أكد قائد العملية البحرية الأوروبية في الخليج، أندير فرييس إن الأسطول الذي يعمل في مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب، يعزز أمن الملاحة الدولية استنادا إلى قانون البحار.

وأضاف فرييس في تصريحات لقناة العربية أن هذا الأسطول في مضيق هرمز يوفر الضمانات الأمنية وفق مقتضيات القانون الدولي.

على صعيد متصل، أفاد خبراء أوروبيون اليوم أيضا من بروكسيل، بأن دور السعودية أساسي في أمن الخليج، مضيفين أن أمن التجارة والملاحة في الخليج جزء من الأمن العالمي.

يذكر أن مضيق هرمز الذي يشكل ممرا رئيسيا للنفط، كان شهد عام 2019 سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط أجنبية، ألقت البحرية الأميركية باللوم فيها على إيران.

ولطالما اتهمت واشنطن وعدة دول في المنطقة طهران بتهديد أمن الملاحة البحرية العالمية، عبر تحركات الحرس الثوري وزوارقه في البحر، فضلا عن بعض الميليشيات في المنطقة، من ضمنها ميليشيات الحوثي التي استهدفت ألغاما بحرية زرعتها قبالة ميناء الحديدة عدد من القوارب والسفن في فترات سابقة، فيما تمكن تحالف دعم الشرعية اليمنية أيضا من تفكيك عشرات الألغام في المياه.

ومن أجل حماية الملاحة الدولية في المنطقة، أطلقت مجموعة من الدول عام 2019 تحالفا دوليا من أجل تعزيز وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، والدفاع عن مصالح الدول المشاركة بالتحالف.

كما شملت أعمال هذا التحالف مياه الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وقد انضمت إليه في حينه السعودية، من أجل مساندة الجهود الإقليمية والدو

    المصدر :
  • العربية

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