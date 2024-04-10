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قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يدعو لسرعة تقديم المساعدات لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
قائد الجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي

قائد الجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي

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قال قائد الجيش الأمريكي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أمام الكونغرس (الأربعاء 10-4-2024) إن قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية لدى أوكرانيا ستنفد “خلال مدى زمني قصير” دون الدعم الأمريكي، مما يجعلها عرضة لهزيمة جزئية أو كلية.

وأضاف كافولي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي “إذا تمكن أحد الطرفين من إطلاق النار ولم يتمكن الآخر من الرد، فإن الجانب الذي لا يستطيع الرد سيخسر. لذا فإن المخاطر كبيرة جدا”.

ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا في حين يسعى البيت الأبيض جاهدا لإيجاد سبل لإرسال المساعدة إلى كييف التي تقاتل القوات الروسية منذ أكثر من عامين.

    المصدر :
  • رويترز

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