قائد الجيش الأوكرانيّ: نُمسك بزمام المبادرة في ساحة المعركة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، اليوم الإثنين، أنّ القوات تهيئ الظروف للتقدم تدريجيًا كما أنها تمسك بزمام المبادرة في ساحة المعركة.

وأضاف في بيان على تيليغرام، أنّ قوات الدفاع الأوكرانية صامدة، وأحبطت محاولات روسيا لشنّ هجوم مضاد وصرف انتباه القوات الأوكرانية عن مناطق أخرى من الجبهة.

يأتي ذلك فيما كان الجيش الروسي قد أكد في وقت سابق اليوم الإثنين، أنّه تقدّم خلال ثلاثة أيام مسافة 3 كلم نحو كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، المنطقة التي حررتها القوات الأوكرانية في أيلول/ سبتمبر الماضي والتي تواجه هجومًا روسيًا منذ أسابيع عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية: “خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدم الجنود الروس في هذا الاتجاه بعمق أكثر من 3 كلم في شريط على الجبهة بطول 11 كلم”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه المنطقة واقعة بين بلدتي فيلتشانا وبرتشوترافنيفي شمال شرق كوبيانسك، المدينة التي كان عدد سكانها قبل النزاع 26 إلى 28 الف نسمة.