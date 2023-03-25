قائد الجيش الأوكراني: أحبطنا الهجوم الروسي على "باخموت" الشرقية ومحيطها

قال القائد العام للقوات الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني (السبت 25-3-2023) إن القوات الأوكرانية تمكنت من إحباط الهجوم الروسي على مدينة باخموت الشرقية ومحيطها حيث يجري حاليا تثبيت الوضع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الروسي المستمر منذ شهور على المدينة قد توقف، ويرجع ذلك بالأساس إلى الخسائر الفادحة في القوات.

ويقول خبراء عسكريون إن هناك مؤشرات واضحة على أن روسيا تعاني من نقص في المعدات ولا سيما الدبابات الثقيلة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين للتلفزيون الحكومي إن روسيا تعتزم صنع وتحديث 1600 دبابة في المجمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو عدد أعلى بكثير من 440 دبابة قال إن الدول الغربية ستزود أوكرانيا بها خلال نفس الفترة.

وتعتبر باخموت هدفا رئيسيا لروسيا التي تحاول السيطرة على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية بالكامل. وعبر الزعماء الروس في وقت ما عن ثقتهم في أن المدينة ستسقط قريبا لكن مثل هذه الروايات تراجعت مع تواصل القتال العنيف.

وقال زالوجني في منشور عبر تيليجرام بعد محادثة مع نظيره البريطاني توني راداكين “اتجاه باخموت هو الأصعب. جاري تثبيت الوضع بفضل الجهود الجبارة لقوات الدفاع”.

ونقلت وكالة نوفوي فريميا الإخبارية على الإنترنت عن المتحدث العسكري الأوكراني سيرهي شيريفاتي قوله إن الهجمات الروسية في باخموت ومحيطها انخفضت إلى أقل من 20 هجوما في اليوم مقارنة بثلاثين أو أكثر سابقا.

كما تهاجم القوات المؤيدة لموسكو مواقع في الجنوب في أفدييفكا على مشارف مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وكذلك في الشمال في سفاتوفي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادتها اليومية إن روسيا تريد على الأرجح تحقيق الاستقرار في خطوطها الأمامية وستتبنى موقفا دفاعيا أكثر في العمليات.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على فيسبوك إنه جرى اليوم السبت صد الهجمات الروسية في أفدييفكا ومحيطها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.