قائد الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم بالقرب من دوبروبيليا بشرق البلاد

منذ 46 دقيقة
قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي

قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين “إن القوات الأوكرانية تقدمت بالقرب من بلدة دوبروبيليا الواقعة بشرق البلاد واستعادت السيطرة على 188 كيلومترا مربعا كانت تسيطر عليها القوات الروسية بالإضافة إلى 250 كيلومترا مربعا أخرى لم تكن تحت سيطرة أي من الجانبين”.

وأوضح سيرسكي، الذي يقول إنه في منطقة دونيتسك الشرقية، أن القوات الأوكرانية كثفت ضغطها في منطقة دوبروبيليا لإجبار القوات الروسية على تحويل تركيزها بعيدا عن مدينة بوكروفسك الرئيسية القريبة.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أن القوات الروسية لا تسيطر سيطرة كاملة على أي منطقة في مدينة بوكروفسك الشرقية.

وذكرت فرقة العمل المسؤولة عن خط الجبهة الشرقية لأوكرانيا على فيسبوك “يواصل الغزاة هجومهم في مجموعات صغيرة يصل عدد أفرادها إلى خمسة جنود، دون استخدام مركبات مدرعة”.

وأعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم الاثنين أن قواتها تقدمت في بوكروفسك، التي تعد مركزا للنقل والإمداد وتسعى القوات الروسية للسيطرة عليها منذ أكثر من عام.

    المصدر :
  • رويترز

