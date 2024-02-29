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قائد الجيش الأوكراني: نتصدى للهجمات الروسية لكن الوضع صعب

منذ دقيقة واحدة
الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية (رويترز)

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قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الخميس إن القوات الأوكرانية تبعد القوات الروسية عن قرية أورليفكا إلى الغرب من أفدييفكا، إلا أن الوضع على الجبهة الشرقية لا يزال صعبا.

وتقع أورليفكا على بعد أقل من كيلومترين شمال غربي لاستوشكين التي سيطرت القوات الروسية عليها في الآونة الأخيرة.

وتقر السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لأشهر وكذلك بأنها تضغط على عدة مناطق أخرى على خط المواجهة.

وقال الجيش الأوكراني هذا الأسبوع إنه انسحب من قريتين أخريين قرب أفدييفكا ليخسر بذلك المزيد من الأراضي في ظل نقص الدعم من حلفائه الغربيين.

وأفاد سيرسكي عبر تطبيق تيليغرام “العدو يواصل أعماله الهجومية في العديد من المناطق على خط المواجهة. الوضع متوتر بشكل خاص في قطاعي أفدييفكا وزابوريجيا”.

وذكر سيرسكي، الذي زار القوات على الجبهة الشرقية، أن بعض القادة كشفوا عن جوانب قصور في “إدراكهم للأوضاع وتقييمهم للعدو”، مما أثر بشكل مباشر على استدامة الدفاع في مناطق معينة.

وتابع “اتَّخذت كافة الإجراءات لتصحيح الوضع على الأرض، مع تخصيص ذخيرة إضافية وموارد مادية، بالإضافة إلى الاحتياطيات الضرورية”.

وشكا الجيش الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي مرارا من أن القوات ليس لديها ما يكفي من المعدات العسكرية والذخيرة اللازمة لصد الهجمات الروسية في ظل نقص المساعدات العسكرية من الحلفاء الغربيين.

    المصدر :
  • رويترز

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