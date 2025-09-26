قائد الجيش الأوكراني: هجمات روسيا في 2025 لم تحقق أهدافها

قال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، إن الهجمات التي شنتها روسيا خلال فصلي الربيع والصيف من عام 2025 فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية، رغم الكثافة النارية الكبيرة للمدفعية الروسية، والتي وصفها بأنها تعادل ضعف ما تستخدمه القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وأضاف سيرسكي في تصريح للصحفيين خلال اجتماع: “يمكن القول إن حملة الروس في الربيع والصيف تعثرت فعلياً”، مشيراً إلى فشل روسيا في تنفيذ خططها لإنشاء “منطقة عازلة” في منطقتي سومي وخاركيف، والاستيلاء على مدينة بوكروفسك، والسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك.

ويعد السيطرة على دونيتسك من أبرز أهداف روسيا في النزاع، حيث تسيطر حالياً على أكثر من 70 بالمئة من المنطقة، لكن تقدمها يسير بوتيرة بطيئة، ما يعكس صعوبة تحقيق مكاسب استراتيجية كبيرة رغم الجهود العسكرية المكثفة.