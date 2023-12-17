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قائد الجيش الإسرائيلي: أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

منذ 52 دقيقة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي أسر أكثر من ألف شخص خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وأضاف هاليفي مخاطباً الجنود داخل القطاع الذي يتعرض للقصف، أنه عندما يلقي المقاتلون “أسلحتهم ويرفعون أيديهم، فإننا نعتقلهم، ولا نطلق النار عليهم”.

وقال هاليفي في مقطع مصور وزعه الجيش: “قد حصلنا على الكثير من المعلومات الاستخباراتية من الأسرى، لدينا بالفعل أكثر من ألف”.

جاءت تصريحات هاليفي بعد أن قتل جنود بطريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين يقول الجيش إنهم كانوا يلوحون براية بيضاء ويطلبون إنقاذهم.

    المصدر :
  • رويترز

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