قائد الجيش الإسرائيلي: أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي أسر أكثر من ألف شخص خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وأضاف هاليفي مخاطباً الجنود داخل القطاع الذي يتعرض للقصف، أنه عندما يلقي المقاتلون “أسلحتهم ويرفعون أيديهم، فإننا نعتقلهم، ولا نطلق النار عليهم”.

وقال هاليفي في مقطع مصور وزعه الجيش: “قد حصلنا على الكثير من المعلومات الاستخباراتية من الأسرى، لدينا بالفعل أكثر من ألف”.

جاءت تصريحات هاليفي بعد أن قتل جنود بطريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين يقول الجيش إنهم كانوا يلوحون براية بيضاء ويطلبون إنقاذهم.